Israels hær har taget imod endnu en gruppe gidsler, der er frigivet fra Gazastriben på våbenhvilens femte dag.

En gruppe israelske gidsler er tirsdag aften overdraget fra den militante Hamas-bevægelse til Røde Kors i Gazastriben og bragt videre til Israel.

Det meddeler Israels militær.

Gidslerne følges af specialstyrker til et hospital i Israel.

I alt er 12 gidsler tirsdag aften kommet fra Gazastriben til Israel.

Israels hær oplyser ifølge avisen Times of Israel, at der er tale om ti israelere og to thailændere.

Talsmanden for Qatars udenrigsministerium, Majed al-Ansari, skriver på det sociale medie X, at gruppen tæller ni kvinder, en mindreårig, en østrigsk statsborger, to argentinere og en filippiner.

Uoverensstemmelsen i tallene kan skyldes, at en del israelere har dobbelt statsborgerskab.

Qatar har mæglet i konflikten og været med til at forhandle aftalen på plads om at udlevere gidsler til gengæld for fangeløsladelser og våbenhvile.

Det er den femte gruppe israelske gidsler, der bliver frigivet fra Gazastriben.

Fra fredag til mandag har Hamas frigivet i alt 50 israelske gidsler og 19 udlændinge, først og fremmest thailandske arbejdere.

Til gengæld har Israel løsladt 150 palæstinensiske fanger - langt overvejende teenagere og kvinder - fra israelske fængsler.

Israel ventes at løslade yderligere 30 palæstinensiske fanger tirsdag aften. Ifølge israelske medier er det 15 kvinder og 15 unge på 18 år eller derunder.

/ritzau/