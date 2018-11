Vreden stiger over, at myndighederne i Marseille har tilladt folk at bo i gamle, faldefærdige bygninger.

Et femte dødsoffer er fundet i ruinerne af to bygninger i Marseille, der kollapsede mandag.

Det oplyser lederen af brandvæsnet i den sydfranske by til tv-stationen BFM TV.

Redningsmandskabet, der er i gang med at finkæmme ruinerne, har indtil videre fundet tre mænd og to kvinder døde under de sammenstyrtede huse.

- Vi fortsætter vores arbejde i håbet om at finde overlevende, siger Charles-Henri Garie, der er chef for Marseilles brandvæsen, til BFM TV.

Myndighederne har tidligere meddelt, at der kan være op mod otte personer begravet under murbrokkerne.

Redningsarbejdet er blevet besværliggjort af, at kollapset har gjort de tilstødende bygninger ustabile.

Der har været en ophedet politisk debat i Marseille, efter de to bygninger pludselig styrtede sammen mandag morgen.

I det område, hvor ulykken skete, ligger mange saneringsmodne huse, som ikke bliver ordentligt vedligeholdt af udlejerne.

Debatten har først og fremmest drejet sig om, hvordan havnebyens fattigste indbyggere bor.

Frankrigs indenrigsminister, Christophe Castaner, siger, at han har beordret en gennemgang af et større antal bygninger i Marseille, inden han vil fremlægge "et ambitiøst program for at sørge for sikre forhold".

- Næsten 6000 ejendomme er udpeget som værende i risikozonen, siger ministeren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Indbyggere i Marseille siger, at myndighederne kendte til problemet med de faldefærdige bygninger, men har undladt at gøre noget ved sagen.

- Alle kendte til problemerne med de to kollapsede bygninger. Folk døde uden grund, siger Patrick Lacoste, der er talsmand for en lokal beboergruppe, til AFP.

/ritzau/Reuters