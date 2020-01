Luigi Di Maio har bekræftet, at han trækker sig som partileder af Femstjernebevægelsen, der er i modvind.

Partileder Luigi Di Maio trækker sig som leder af Femstjernebevægelsen (M5S) i Italien. Men han vil fortsat være engageret i partiet, siger han ifølge Reuters.

- Jeg er her i dag for at indgive min fratrædelse som leder af Femstjernebevægelsen, meddelte Di Maio over for medlemmer af partiet.

En ny leder af partiet, som er med i Italiens regering, bliver valgt i løbet af de kommende måneder efter en partikongres, siger Di Maio.

Indtil da bliver det partimedlem Vito Crimi, som varetager tjansen efter Luigi Di Maio, der også er udenrigsminister.

33-årige Di Maio har ledet Femstjernebevægelsen siden september 2017, men har stået over for voksende modstand internt i bevægelsen. Flere parlamentarikere er således trådt ud af partiet, der står dårligt i meningsmålingerne.

Stridighederne i Femstjernebevægelsen synes at svække premierminister Giuseppe Contes svage koalition yderligere.

Femstjernebevægelsen er det største parti i koalitionen, men partiet står dårligt i meningsmålingerne med en opbakning på omkring 16 procent.

- De har anklaget mig for at være naiv. Men jeg vil hellere ses som det end som en svindler, sagde Di Maio under sin afskedstale ifølge nyhedsbureauet AFP.

I weekenden er der regionalvalg i to af Italiens 20 regioner - Calabrien og Emilia-Romagna. Valget ventes at styrke partiet Ligaen, hvilket kan forværre krisen og få regeringen til at gå af.

Den mest stabiliserende faktor for den regerende koalition er en fælles frygt for et hurtigt valg, som ventes at blive en succes for det højreorienterede Ligaen og dens leder, Matteo Salvini.

Ligaen, som frem til efteråret sidste år var allieret med Femstjernebevægelsen, står i dag langt fra den tidligere alliancepartner.

Ligaen er gået stadigt mere frem, men der er samtidig opstået en ny bevægelse med sardinen som symbol, der tager afstand fra det højreorienterede parti.

Græsrodsbevægelsen har arrangeret en række demonstrationer, som særligt har rettet sig mod Ligaens Matteo Salvini, den tidligere indenrigsminister og vicepremierminister.

/ritzau/Reuters