Det går knap så hurtigt som tidligere meddelt at få detaljerne om en regering på plads i Italien.

Rom. Femstjernebevægelsen i Italien har brug for "yderligere et par dage" til at danne en regering. Det har partileder Luigi Di Maio meddelt præsidenten.

- Vi har bedt republikkens præsident om mere tid til at færdiggøre forhandlinger om en regeringsaftale. De kommende dage bliver afgørende, siger Di Maio.

Det var ventet, at Luigi Di Maio mandag ville være klar med en ny regering.

Femstjernebevægelsen forhandler med Liga Nord - også kendt som Ligaen - om at danne en regering efter parlamentsvalget i marts.

De to partier omtales som protestpartier. De er i modsætning til den tidligere regering stærkt kritiske over for det europæiske samarbejde i EU.

Luigi Di Maio har de seneste dage forhandlet med Ligaens leder, Matteo Salvini, om et regeringsprogram.

Et samarbejde mellem de to partier blev inden valget 4. marts set som noget nær en umulighed af analytikerne i Italien. Men den fastlåste parlamentariske situation har gjort det umulige muligt.

Femstjernebevægelsen har planer om at sikre de fattigste italienere en fast indtægt - en slags borgerløn - og den ventes at koste 17-20 milliarder euro om året.

Ligaens store mærkesag er en skatteprocent på 15 for både virksomheder og enkeltpersoner. Det ventes at reducere den årlige skatteindtægt for staten med 80 milliarder euro.

/ritzau/AFP