Vi må tilbage til stemmeurnerne hurtigt, skriver Femstjernebevægelsens leder, Luigi Di Maio, på Facebook.

Rom. Italiens folkevalgte formår ikke at danne regering, og landet står fortsat uden regering to måneder efter parlamentsvalget i marts.

Nu ønsker landets største parti, Femstjernebevægelsen (M5S), et nyt valg.

- Der er for mig at se ingen anden løsning. Vi må tilbage til stemmeurnerne snarest muligt, skriver partileder Luigi Di Maio på Facebook.

Flere forsøg på at samle støtte til et regeringsgrundlag med de øvrige partier i parlamentet har ikke båret frugt, erkender partilederen.

Valget 4. marts endte med, at Femstjernebevægelsen blev det største enkeltparti, mens Lega Nords alliance med partier fra centrum-højre fik fleste pladser i parlamentet.

Socialdemokraterne i PD blev reduceret til et parti uden indflydelse ved valget. PD fik det værste valg til dato med en voldsom tilbagegang.

Di Maio opfordrer Lega Nords leder, Matteo Salvini, til at støtte et valg.

- Lad os sammen gå efter et valg, siger Luigi Di Maio.

Italiens præsident, Sergio Mattarella, har det øverste ansvar for processen med at danne regering. Han har sagt, at han ikke ønsker et nyt valg.

Desuden bliver det formentlig svært at nå et valg før sommerferien, da man simpelthen er for tæt på.

Hvis der kan opnås politisk enighed, er det mest sandsynligt, at datoen skal findes i efteråret. Inden da vil Mattarella formentlig søge støtte til en samlingsregering for at få gennemført en valgreform.

Sådanne tanker har Femstjernebevægelsen og Lega Nord afvist.

/ritzau/Reuters