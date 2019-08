Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, er ikke længere en troværdig partner, siger Grillo og hans folk.

Femstjernebevægelsen i Italien, der er det ene af de to partier i regeringen, siger søndag, at samarbejdet med indenrigsminister Matteo Salvini er brudt sammen.

Salvini fra det stærkt højreorienterede parti Liga er ikke længere en troværdig partner, hedder det.

Det synes at udelukke, at de to partier kan fortsætte med at arbejde i regering sammen.

Det var hele toppen i Femstjernebevægelsen, som søndag mødtes i stifteren Beppe Grillos villa i Rom for at drøfte situationen.

- Alle, der var til stede, var enige om at fastslå, at Salvini ikke længere er en troværdig samarbejdspartner, lyder det i en udtalelse.

Blandt deltagerne i Beppe Grillos villa var lederen af Femstjernebevægelsen, Luigi Di Maio, formanden for underhuset, Roberto Fico, og Allessandro Di Bastia. Den sidste er ikke medlem af parlamentet, men han regnes som partiets mest karismatiske politiker.

For at indkassere den fremgang, som Liga står til i målinger, så meddelte Salvini 8. august, at alliancen med Femstjernebevægelsen ikke længere fungerer. Han krævede derfor, at der snarest afholdes valg.

Med det klare ønske at Liga alene danner regering med Salvini som regeringschef.

Men hvis det var hans plan, så er der gået kludder i det.

Liga fremlagde en mistillidsdagsorden til regeringen. Men både Femstjernebevægelsen og det største oppositionsparti, Det Demokratiske Parti, nægtede at debattere dagsordenen.

De to partier taler nu åbent om et muligt samarbejde i en ny regering for at presse Salvini ud af banen.

Ved udsigten til at miste magt og indflydelse har Salvini forsøgt at padle baglæns - at han måske ville kunne fortsætte samarbejdet med Femstjernebevægelsen i regeringen, hvis der udskiftes nogle ministre.

Men Grillo og hans parti er køligt afvisende over for Salvini.

