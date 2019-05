Da den amerikanske kvinde Jessica Whipple lørdag morgen vågnede og gik ind for at tjekke til sin femårige datter, Lizzy, fandt hun den lille piges seng tom. Samtidig stod fordøren til familiens hjem helt åben.

Nu - knap en uge senere - har man fundet liget af Elizabeth 'Lizzy' Shelley gemt væk under træer og buske.

Samtidig er pigens egen onkel - som er Jessica Whipples lillebror - blevet anholdt og sigtet for drabet på den lille pige.

Det skriver CBS News.

Alex Whipple. Foto: Logan City Police Vis mere Alex Whipple. Foto: Logan City Police

Efter Jessica Whipple lørdag morgen ikke kunne finde sin datter i hjemmet i Utah, kontaktede hun politiet, som med det samme indledte en stor eftersøgning.

Udover den lille pige var også 21-årige Alex Whipple - Jessicas bror - forsvundet fra huset.

Det var ikke ofte, de to søskende så hinanden, har deres bedstefar Bill Whipple forklaret, men Jessica havde besluttet sig for at hjælpe sin bror og hente ham, efter han havde ringet til hende forinden. Alex havde derfor overnattet på sofaen.

Han var den første, der blev fundet.

Betjente fandt ham omkring 15 kilometer fra hjemmet lørdag eftermiddag med blodpletter på sine bukser og 'beskidte' hænder, som han ifølge politiet forsøgte at slikke rene. Med sig havde han blandt andet en øl og en pibe til at ryge narkotika, skriver CBS News.

Til at begynde med nægtede han, at han havde overnattet hos sin søster, og først senere forklarede han, at han havde forladt huset den morgen for at gå en tur.

Han nægtede, at han havde noget med sin nieces forsvinden at gøre.

Fra start var han dog politiets hovedmistænkte, og da den lille piges blod blev fundet på hans ur og bluse, ligesom man fandt en køkkenkniv med pigens blod på i nærheden af ham, blev den mistanke forvandlet til en sigtelse for manddrab, kidnapning og ligskænding.

Tegnede selv kortet, der førte politiet til stedet

Den nederdel, som pigen sidst havde haft på, blev samtidig fundet 'hastigt begravet' i nærheden af kniven.

Efter Alex Whipple blev sigtet for drabet, ændrede han forklaring, skriver nyhedsbureauet AP.

Det var onklen selv, der tegnede et kort over, hvor han havde begravet den femårige pige - mod at han ikke ville kunne blive idømt dødsstraf.

Kort fra familiens hus i et tætbevokset område fandt man derfor onsdag et lig af en lille pige - og sent torsdag aften dansk tid bekræftede Logan City Poice Department, at pigen var identificeret som Elizabeth 'Lizzy' Shelley.

Pigens mor, Jessica Whipple, har efterfølgende udsendt en udtalelse, som er blevet læst højt af hendes advokat:

»Der er ingen ord, der kan beskrive den ulykke og den hjertesorg, vi føler i dag. Dette sluttede ikke på den måde, vi ønskede, men her i sorgen finder vi trøst den indsats, som folk gjorde for at finde Lizzy,« fortæller hun og slutter:

»Vi havde aldrig forventet denne opbakning af kærlighed og støtte. Det var smukt.«

Alex Whipples advokat - Shannon Demler - har forklaret, at hendes klient er 'klar over, at han har gjort noget utilgiveligt'.

Tidligere er det kommet frem, at onklen under politiafhøringer har forklaret, at alkohol angiveligt giver ham såkaldte 'blackouts', hvilket får ham til at gøre kriminelle ting.