En lille amerikansk dreng fra Kansas risikerer at ruinere sine forældre. Han kom nemlig ved et uheld til at vælte en kunstskulptur i et beboerhus, og nu kræver kommunen, at forældrene erstatter den.

Alle, der har haft små børn, kender de nerver, man som mor eller far får, når man drister sig til at tage poderne med ind i en butik med glas og porcelæn. Eller endnu værre: et museum med uerstattelige kunstskatte. For sæt nu, at ungerne skulle komme til at vælte noget.

Det mareridt blev til virkelighed for et ægtepar fra Kansas i USA, da de sidste måned var til bryllup i et beboerhus i Overland Park i Kansas.

Da festen var forbi, ville forældrene sige farvel til brudens far, og mens forældrene var væk, benyttede deres søn lejligheden til at undersøge lokaliteterne nærmere. I forhallen var forskellige kunstgenstande udstillet, og da drengen omfavnede en buste, væltede den ned i hovedet på ham og gik i stykker.

Nu har kommunen, som ejer huset, sendt familien en regning, som svarer til svimlende 850.000 kroner.

Det skriver Kansas City Star ifølge tv-stationen ABC News.

This story has people talking. Statue falls on a 5 year old. Now a city in Kansas wants mom to pay for damages, saying it could be considered negligent. What do you think? #wftv pic.twitter.com/lTLriW0gBx — Daralene Jones (@DJonesWFTV) June 16, 2018

»Det er klart, at der kan ske ulykker, og det her var en ulykke,« siger drengens mor, Sarah Goodman til avisen og fortsætter:

»Jeg ønsker ikke at forringe værdien af deres kunst, men jeg kan ikke betale for det der.«

Overvågningsbilleder fra stedet viser, hvordan drengen omfavner busten, og forsikringsselskabet mener, at forældrene burde have holdt øje med deres søn. Drengens mor mener derimod, at så kostbar kunst burde være bedre beskyttet.

»Ingen burde nogensinde forvente at komme ind et sted, hvor børn er inviteret, og så skulle bekymre sig om, at kunstværker til 800.000 per styk kan falde ned over deres børn.«

Kunstneren Bill Lyons, som har lavet skulpturen, siger til tv-kanalen, at den ikke kan repareres. En talsmand for kommunen siger, at det nu er op til forsikringsselskabet at afgøre, hvad der skal ske.