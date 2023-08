En far tog mandag eftermiddag sin femårige søn med ned til den populære badeplads ved elven Lygna i Lyngdal i det sydlige Norge.

Drengen havnede i vandet og faren sprang i elven for at få fat i sin søn.

Andre badegæster ilede til og sprang i vandet for at redde far og søn op af vandet, skriver Vg.no.



Men de ledte uden held, og redningsmandskab og dykkere måtte haste til ulykkesstedet.

Her skete den tragiske ulykke. Foto: Google Earth. Vis mere Her skete den tragiske ulykke. Foto: Google Earth.

»De blev fundet af dykkere efter 42-43 minutter. Før det havde flere svømmet rundt og ledt efter dem, men ikke fundet dem,« sagde den lokale politichef til Vg.no mandag.

Far op søn blev fundet på samme sted af dykkere; på omkring otte meters dybde.

Redningsmandskabet satte med det samme gang i livreddende førstehjælp.

Faren blev kort efter erklæret død på stedet, mens den femårige dreng blev hastet til hospitalet.

Men heller ikke drengens liv stod til at redde. Det skriver Lyngdal Kommune tirsdag i en pressemeddelelse.

»Vores tanker går til hans familie og pårørende i denne vanskelige tid. Vi sørger for nødvendig støtte og opfølgning til de berørte,« skriver kommunen.