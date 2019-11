En femårig amerikansk dreng fik sig tidligere i år sit livs forskrækkelse, da en 24-årig mand umotiveret skubbede ham ned fra en balkon på tredje sal i et indkøbscenter.

Hændelsen fandt sted d. 12 april i år i Bloomington i USA, hvor den lille dreng, Landen Hoffmann, var ude at shoppe med sin mor.

Drengen faldt 12 meter ned og pådrog sig alvorlige skader med brud på begge ben og et åbent sår i maven.

Den forfærdelige nyhed gik verden rundt. Nu kan familien dog fortælle, at drengen er ved godt mod og helbred.

I en opdatering på familiens Gofundme-side, står der, at Landen kan gå uden at halte. Han kan også snart stoppe med at tage smertestillende medicin.

Lægerne kalder Landens udvikling for et mirakel.

Den lille dreng elsker at være tilbage med sine kammerater i skolen, fremgår det af opdateringen.

Den 24-årige mand blev idømt 19 års fængsel for drabsforsøg. Under retssagen forklarede han, at han var gået hen til shoppingcentret med det formål at dræbe en tilfældig.