Dreng menes at være USA's første dødsoffer for syndrom, der rammer børn. Storbritannien har haft ét dødsfald.

En femårig dreng i New York er død af en sjælden sygdom, der menes at være forårsaget af coronavirus.

Det meddeler guvernøren i New York, Andrew Cuomo, på Twitter.

Den afdøde dreng var et af 73 børn i delstaten, som blev alvorligt syg med symptomer, der ligner Kawasaki syndrom, skriver Cuomo.

Symptomerne kan blandt andet være feber, mavesmerter, diarré og udslæt.

Drengen er så vidt vides det første dødsoffer i USA. Men i Storbritannien er mindst ét barn død af denne sygdom.

Også i to andre lande, der har været hårdt ramt af coronavirus, nemlig Italien og Spanien, har der været meldinger om børn, der havde samme symptomer.

Torsdag meddelte sundhedsmyndigheder i New York, at der er tegn på, at børn muligvis har højere risiko for at blive syge af coronavirusset end hidtil antaget.

Amerikanske forskere arbejder på at finde ud af mere om den sjældne og livstruende tilstand, som rammer børn og synes at være forbundet med coronasmitte.

- Det vil være virkelig smerteligt nyt og vil åbne et helt nyt kapitel, uddyber guvernør Cuomo fredag på sin daglige pressebriefing.

- Jeg har ikke tal på, hvor mange mennesker jeg har talt med, som fandt fred og tryghed i den kendsgerning, at børn ikke blev smittet, siger han.

Det nye syndrom, der kan komme dage eller uger efter, at man har været syg med Covid-19, tyder på, at coronavirusset kan ramme mennesker på flere måder, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ikke alle børn, der er ramt af syndromet, er testet positive for coronavirus. Men flertallet er, og lægerne mener, at der er en sammenhæng.

Steven Kernie, der er børnelæge ved et hospital i New York, siger, at 15-20 børn har fået behandling for det nye syndrom på hospitalets intensivafdeling.

- Det er stadig en sjælden lidelse. Men den er i stigning, siger han.

USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) skriver i en e-mail til Reuters, at det samarbejder med epidemiologer og andre forskere for at indsamle data for bedre at kunne kortlægge det nye syndrom.

Der er konstateret flest tilfælde i New York, der er hårdt ramt af coronavirus. Men sygdommen er også set blandt børn i andre delstater, herunder Californien, meddeler CDC ifølge nyhedsbureauet dpa.

/ritzau/