Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De er nok de færreste børn, der ville frabede sig en heliumballon på størrelse med en selv.

Det gjaldt i al fald femårige Karlton Noah Donaghey, der, efter en tur med sin familie i et omrejsende tivoli, fik en kæmpestor dinosaurformet heliumballon med sig hjem.

En dag gik det dog grueligt galt for den lille dreng. Hans mor, Lisa Donaghey, fandt sin søn på gulvet i deres hjem med ballonen over hovedet og halsen – formentligt i et forsøg på at kravle ind i ballonen.

»Jeg trak ballonen af ​​ham og jeg skreg. Som mor vidste jeg, at han var væk. Han reagerede ikke. Han havde åbne øjne og han var bleg,« fortæller Lisa Donaghey til Mirror.

Karlton blev indlagt på en intensivafdeling og tilknyttet en respirator, men da den femårige begyndte at lide af anfald, måtte lægerne seks dage senere erkende, at de ikke kunne gøre mere for at redde Karlton.

»Hans statistikker så ud til at vise forbedring, men han fik massive anfald. De sidste anfald påvirkede ham ret hårdt. Han ville ikke være i stand til at fungere, alt var beskadiget. Han prøvede at kæmpe videre, men jeg vidste, at han kæmpede med en lille smule energi – det tog det hele ud af ham,« fortæller Lisa Donaghey og fortsætter:

»Jeg sagde til ham: 'Hold op med at være modig, læg dig til at sove. Jeg kan klare mig uden dig, bare luk øjnene og hvil'. Jeg lovede min lille dreng, at det ikke ville knække mig.«

Årsagen til Karltons død menes at være indtagelsen af ​​helium, men ifølge Mirror er det endnu ikke bekræftet af en retsmediciner. Lisa Donaghey vil dog alligevel gerne advare andre om farerne ved helium.

»Det er et giftigt stof, der kan tage et liv på få sekunder. Det er meget farligt. Det har taget min søns liv, han ville bare lege, han var en dinosaur. Det kan tage et barns liv, og det kan tage et voksenliv,« fortæller hun.