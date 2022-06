Lyt til artiklen

En mor fra Texas har efterladt sin søn på bare 5 år alene i en brandvarm bil i adskillige timer mandag.

Imens så var hun travlt optaget med at forberede hans ældre søsters fødselsdag. Resultatet var, at han ikke overlevede.

Thomas M. Gilliland fra Harris Countys Sheriffkontor, fortæller til avisen PEOPLE, at barnet blev erklæret død på indkørslen til familiens hjem, af de tilkaldte ambulancefolk.

Navnet på barnet og dets mor er ikke blevet offentliggjort. Ifølge politimanden kan det endnu ikke siges, om moren kan se frem til en sigtelse.

»Sagen er stadig åben og aktiv, og efterforskerne mødes med vores folk for at præsentere, hvad de har fundet ud af,« siger Thomas M. Gilliland

Før han mistede livet, var drengen sammen med sin mor på indkøb. De skulle forberede hans søsters otteårs fødselsdagsfest.

Da de kom hjem gik moren og hendes datter ud af bilen. Men drengen sad fast – spændt fast til bagsædet – i timevis før hans familie indså, at han ikke var kommet ind i huset.

»Moren var begejstret over fødselsdagen, og uheldigvis indså hun ikke, at drengen ikke var kommet med ud af bilen,« sagde politimanden Ed Gonzalez til tv-stationen ABC 13 KTRK.

»Med alle de ting, de skulle have på plads til fødselsdagen, så tog det dem et stykke tid at indse, at drengen ikke var kommet med ind i huset.«

Mandag var den varmeste dag indtil nu i Houston-området med temperaturer på næsten 39 grader celsius.

Ifølge Texas Child Protection Services så har fem børn mistet livet i varme biler i år.