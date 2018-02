En tragisk historie om en død femårig pige ser nu ud til at have fået sin afslutning.

Det sker efter, at retten i Newport i det sydlige Wales mandag behandlede sagen om den lille pige, Ellie-May, der døde efter at være blevet bortvist af sin praktiserende læge, skriver BBC.

Den frygtelige historie begyndte en januardag i 2015, da Ellie-May, der led af svær astma, fik akutte problemer med at trække vejret.

Hendes mor, Shanice Clark, ringede efter et lægebesøg, men fik at vide, at hun og datteren skulle komme hen til den praktiserende læge i stedet. Hun fik en akut-tid 25 minutter senere, og derfor varslede den bekymrede mor straks, at hun risikerede at få problemer med at være der til tiden, da hun skulle med offentlig transport.

Ifølge Shanice Clark kom hun fem minutter for sent til lægeaftalen, men retten konkluderede, at forsinkelsen lød på mellem ti og 18 minutter.

Under alle omstændigheder betød den praktiserende læges regel om at afvise patienter, der er mere end ti minutter forsinket, at Ellie-May ikke blev tilset.

»Hvorfor vil lægen ikke se mig,« skal den femårige have spurgt, inden hun blev sendt væk med besked på at komme igen næste dag.

Samme aften døde hun dog, da hendes tilstand blev værre. Hun hostede mere og mere, og blev blå i hovedet, hvorefter hendes mor tilkaldte en ambulance. Desværre for sent. Hun omkom kort efter at være ankommet til hospitalet i Newport. Og nu får den praktiserende læge alvorlig kritik fra retten.

»Det er ikke muligt for mig med sikkerhed at fastslå, om en tidligere indgriben ville have ændret resultatet for Ellie, men Ellie burde have været set af en læge den dag, og hun blev svigtet af fejl i systemet. Ellie-May Clark døde af naturlige årsager, og muligheden for at levere potentielt livreddende behandling udeblev,« lød det fra retsmediciner i sagen, Wendy James.

Den praktiserende læge i sagen, Joanne Rowe, har ifølge The Guardian forsvaret sin ‘ti minutters-regel.’

»Hvis du har 25 patienter at se til om morgenen eller om eftermiddagen, og mange mennesker er 15 minutter eller 20 minutter for sent på den, vil du aldrig kunne klare dit arbejde.«

Selvom retten har udtalt kritik af Joanne Rowe har den dog ikke konkluderet, at lægen er skyldig i forsømmelse.