»Jeg har mistet min bedste ven«.

Sådan skriver Wes Gibson, far til femårige Wyatt Gibson, i et opslag på Facebook.

Drengen er for nylig er død, efter han blev smittet med Covid-19.

Wyatt Gibson havde været syg i nogle dage, før han gik bort, skriver Atlanta Journal-Constitution og norske Dagbladet.

Ifølge lokale medier i Georgia havde hele familien været syg med coronavirus.

»På en måde ved jeg, at du fortsat er her, men jeg savner dig utrolig meget,« skriver faderen videre på Facebook.

Efter dødsfaldet er der blevet oprettet en indsamling på GofundMe for at hjælpe familien med at betale sygehusregninger og begravelsesomkostninger.

Der er i skrivende stund indsamlet over 31.000 dollars.

Det er yderst sjældent, at børn bliver alvorligt syge af covid-19 og dør.

Flere steder i USA er der den seneste tid set en stigning i antallet af smittetilfælde.

Den såkaldte deltavariant står for 83 procent af smittetilfældene.

Indtil videre har 34,1 millioner mennesker i USA været smittet med coronavirus ifølge data fra John Hopkins Universitetet.