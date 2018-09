Torsdag blev der indleveret fem meget uheldige baby-egern til et rehabiliteringscenter for dyr i Wisconsin i USA, skriver Fox News.

De fem små egerns haler havde på en eller anden måde viklet sig sammen til en knude, de ikke kunne komme ud af igen.

Deres mor havde i god tro bygget en rede af langt græs og plastik, som viste sig at være et dårligt valg af materiale.

For nu sad de fem små haler uløseligt sammen. Viklet ind i græs og plastik.

Rehabiliteringscentret har delt billeder af dyrene på Facebook.

Her kan man se, hvordan de fem haler sidder sammen i en knude, der synes umulig at få op.

»Det var umuligt at se, hvor halerne hørte til, og vi blev kun mere bekymret, fordi vi kunne se, at deres haler havde lidt en del skader,« står der i opslaget.

Men som man kan se på billederne, så lykkedes det folkene på centeret at få de fem egern fra hinanden.

De små egerns haler er en del medtagede, men ellers har de det godt. Foto: Wildlife Rehabilitation Center at Wisconsin Humane Society Vis mere De små egerns haler er en del medtagede, men ellers har de det godt. Foto: Wildlife Rehabilitation Center at Wisconsin Humane Society

De var nødt til forsigtigt at klippe de små stykker plastik og græsstråene over.

Det tog 20 minutter.

Allerede fredag havde de det alle fem godt igen. Deres haler var ved at tage den puffede form, som egernhaler jo har.

Man har dog valgt at beholde dem på centeret de næste par dage for at holde øje med, at der fortsat er blodcirkulation i halerne.