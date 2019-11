Ifølge øjenvidner råbte mand pro-Kina slagord, da han gik til angreb med kniv på demonstranter.

Søndag i Hongkong har været endnu en dag præget af det politiske kaos i bystaten.

En mand gik til angreb med en kniv, og fem personer kom til skade, herunder en lokalpolitiker, som fik et stykke af sit øre bidt af.

Uroligheder brød ud i et shoppingcenter, hvilket førte til nye sammenstød mellem demonstranter og politi.

I shoppingcentret, hvor demonstranter det meste af eftermiddagen havde opholdt sig, gik en mand pludselig til angreb med en kniv.

Ifølge øjenvidner gik manden til angreb på mennesker, efter at han havde råbt pro-Kina slagord.

En lokalpolitiker fik sit øre bidt, da han forsøgte at overmande gerningsmanden.

Overvågningsbilleder viser episoden, hvoraf det også fremgår, at en anden mand lå bevidstløs i en pøl af sit eget blod, efter at han var blevet stukket flere gange i ryggen.

Dernæst blev manden med kniven overfaldet af demonstranter, som bankede ham til blods, indtil politi og øvrige redningsfolk ankom til stedet.

Ifølge myndigheder er fem kommet til skade i forbindelse med episoden, fire mænd og en kvinde. To af ofrene er i kritisk tilstand, to andre kommet alvorligt til skade, mens den sidstes tilstand beskrives som stabil.

Det vides ikke, om manden, der gik til angreb med en kniv, er iblandt de tilskadekomne.

De seneste uroligheder i Hongkong brød ud, efter at Kina fredag meddelte, at det ikke vil acceptere, at Hongkongs styreform bliver udfordret af befolkningen.

Samtidig annoncerede styret i Beijing, at man vil indføre mere pro-Kina-undervisning på Hongkongs uddannelsesinstitutioner.

Det er 22. weekend i træk, at aktivister går på gaden i protest mod Kinas indflydelse i Hongkong.

Demonstrationerne startede som en protest mod et kontroversielt lovforslag, der ville gøre det muligt at udlevere borgere til retsforfølgelse i Kina. Det er siden blevet droppet.

Protesterne er dog fortsat som en mere generel kritik af Hongkongs bystyre og Kinas forsøg på at øge kontrollen med den delvist uafhængige by.

Hongkong hører under Kina som en særlig selvstyrende region, der har delvist selvstyre under devisen "ét land - to systemer".

Det betyder blandt andet, at storbyen har en mere demokratisk styreform, et uafhængigt retssystem og en friere presse.

