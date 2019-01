To betjente er i kritisk tilstand, og tre yderligere betjente er blevet såret under en skudveksling i Houston.

Fem politibetjente er blevet ramt af skud i den amerikanske delstat Texas.

Det oplyser politiet i Texas' største by, Houston, på Twitter natten til tirsdag dansk tid.

- Betjentene blev ramt af skud under et sammenstød med en mistænkt, lyder det i tweetet.

To af betjentene er i kritisk tilstand, mens de øvrige tre er i stabil tilstand. Det skriver Joe Gamaldi, der er formand for politiets fagforening i Houston, på Twitter.

En af de to betjente i kritisk tilstand er blevet fløjet til hospitalet i helikopter, oplyser Gamaldi.

Den mistænkte er blevet dræbt under skudvekslingen, der fandt sted i en bygning i den østlige del af det centrale Houston.

Politiet undersøger fortsat bygningen for at sikre sig, at der ikke var andre til stede i nærheden af skyderiet.

Der er endnu ikke blevet offentliggjort informationer om den formodede gerningsmand.

/ritzau/AP