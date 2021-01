Borgmesteren i Indianapolis kalder hændelsen for et ‘massemord’ og ‘det rene ondskab’ – fem personer blev søndag fundet skudt og dræbt i deres eget hjem i Indianapolis i delstaten Indiana.

Myndighederne forklarer, at blandt ét af ofrene var en gravid kvinde. Drengefosteret eller kvinden stod ikke til at redde, skriver The New York Times.

»Det, der skete her til morgen, var et massemord. Det individ, som har gjort det her, har udført terrorisme mod vores lokalsamfund«, fortæller Joe Hogsett, der er borgmester i Indianapolis.

Udover den gravide kvinde blev to 42-årige dræbt samt en 19-årig, en 18-årig og en ung 13-årig pige.

BREAKING: Latest Acts of Violence bring INDY to at least 83 people shot, 17 people stabbed with 20 Homicides in the first 24 days of 2021 | That’s at least 100 people shot or stabbed averaging 4+ incidents per day (Follows 245 Homicides last year) #Tragic #Reality #CityInCrisis pic.twitter.com/Vj3HeuQYEZ — Rick Snyder (@RickFOP86) January 24, 2021

Fire ud af de fem ofrer delte efternavn, hvorfor politiet vurderer, at det var et målrettet angreb.

»Vi vurderer ikke, at manden er til fare for offentligheden, da det her tydeligt var et målrettet angreb mod familien, som er blevet alt, alt for almindeligt i vores stat«, siger Randal Taylor, som er politichef for Indianapolis.

Politiet er stadigvæk på jagt efter morderen, de fortæller også, at der muligvis har været mere end én indblandet i drabene.

»Jeg har en klar besked til de ansvarlige – vi kommer efter jer. Vi har fuld støtte fra de lokale og staten«, siger politichefen til New York Times.

Drabene var dog kun et blandt mange mord i Indianapolis, som har set en stigning på hele 40 procent siden 2019.

I 2020 var der 245 enkeltstående mord i Indianapolis, hvor der bor omkring 876.862 mennesker.