Midt i aftenens madlavning fik en norsk familie travlt med komme i sikkerhed, da store vandmasser med hast var ved at omringe deres hus lørdag aften.

Det fik omgående norske myndigheder til at evakuere familien – to voksne, tre børn og en hund. Det skriver NRK.

Dramaet skete i den norske by Larvik i Høyanger Kommune.

Området har ifølge NRK været hårdt plaget af regn, og denne lørdag aften blev vandmængden for meget en flod, der er tæt ved huset.

Floden gik over sine breder, og vandmassernes havde retning var mod familiens hus. Familien er nu blevet evakueret, mens myndighederne arbejder på stedet.

NRK har talt med familien, der selv nåede at komme væk, inden vandet for alvor kom. De kunne nemlig spotte det på afstand. Et billede fra stedet viser, at huset ligger placeret på en mindre skråning, mens vandet kommer oppefra.

Ingen personer er som sagt kommet til skade, men borgmester i Høyanger, Petter Sortland, kalder det alligevel »uvirkeligt«. Havde familien ikke reageret prompte, kunne det være gået galt:

»Landet oplever disse regnsituationer oftere, og vi, der bor i Vestlandet, har oplevet det før. Det er meget lokalt. Der vil være torden og voldsom regn, og så vil der være oversvømmelser, og pludselig er huse og ejendomme i fare,« siger han til Bergens Tidende ifølge Dagbladet.

Familien vil blive tilbudt et hotel, mens der arbejdes på deres adresse.