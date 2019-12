Mand overfalder flere personer med en kniv i rabbiners bolig i New York. To ofre er i kritisk tilstand.

En ukendt person stak lørdag fem mennesker ned i en rabbiners hjem i delstaten New York i USA, hvorefter gerningsmanden flygtede.

Det oplyser den jødiske organisation Orthodox Jewish Public Affairs Council ifølge CBS News og flere andre medier.

Overfaldet fandt sted lørdag aften lokal tid i byen Monsey, der ligger cirka 50 kilometer nord for New York City.

Mindst to af ofrene er i kritisk tilstand. Den ene blev stukket mindst seks gange. Ifølge CBS News anvendte gerningsmanden en machete i overfaldet.

Justitsministeren i delstaten New York, Letitia James, skriver i et tweet, at hun er "dybt rystet" over hændelsen.

- Der er nul tolerance over for hadhandlinger af enhver slags, og vi vil fortsætte med at overvåge denne forfærdelige situation, skriver hun blandt andet.

Den formodede gerningsmand er flygtet fra stedet i en bil. Ifølge lokale medier har politiet indledt en eftersøgning af personen i området.

/ritzau/