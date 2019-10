Jordskælv i Filippinerne koster fem personer livet. Mindst 27 er kvæstede, og 15 bygninger er beskadiget.

Fem personer er omkommet og snesevis er kommet til skade efter et jordskælv i Filippinerne.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Jordskælvet med en beregnet størrelse på 6,3 ramte onsdag aften lokal tid i den sydlige del af landet. Skælvet udløste jordskred og forårsagede brand i et indkøbscenter.

Tidligt torsdag morgen lokal tid er der registreret endnu et jordskælv, som med en beregnet styrke på 5,3 var knapt så voldsomt. Der er foreløbig ingen meldinger om ødelæggelser eller tilskadekomne som følge af dette.

Jordskælvet onsdag aften sendte folk på flugt fra indkøbscentre og bygninger. Patienter på et hospital blev desuden evakueret af frygt for et bygningskollaps.

I byen Magsaysay i Davao el Sur blev hovedparten af boligerne ødelagt af rystelserne. En toårig pige omkom, da hun blev ramt af en genstand, mens hun lå og sov, oplyser byens informationschef, Anthony Allada.

En mor og hendes barn døde, da deres hus blev begravet i et mudderskred, som blev udløst af jordskælvet, tilføjer han.

- Det er første gang i mit liv, at jeg oplever sådan et jordskælv, sagde borgmesteren i Davao City, Sara Duterte.

Davao er præsident Rodrigo Dutertes hjemby og en af de mest befolkningsrige i landet.

I andre af de ramte områder døde en syvårig pige, da en mur i hendes hjem styrtede sammen. Desuden blev en mand erklæret for død, efter at han var bragt til et hospital med et hjerteanfald.

I General Santos City udbrød der brand i et indkøbscenter lige efter jordskælvet. Flammerne raserede tre etager, men alle kunder og butiksansatte slap ud, oplyser civilforsvaret i Filippinerne.

Mindst 27 personer er kommet til skade som følge af jordskælvet. Desuden er der sket skader på 15 bygninger. Det oplyser en talsmand for det nationale katastrofeberedskab til nyhedsbureauet Reuters.

Filippinerne er jævnligt udsat for jordskælv.

