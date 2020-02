En kraftig eksplosion ramte tirsdag morgen nær indgangen til et militærakademi i Afghanistans hovedstad.

En kraftig eksplosion har tirsdag morgen ramt Afghanistans hovedstad, Kabul, og dræbt fem personer.

Det oplyser landets indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Tre militærfolk og to civile blev dræbt, siger Nasrat Rahimi, der er talsmand for ministeriet.

Han tilføjer, at yderligere 12 personer, deraf fem civile, blev såret i angrebet, der fandt sted nær indgangen til et militært uddannelsessted i den vestlige del af Kabul.

En lokal beboer bekræfter hændelsen.

- Det var en stor eksplosion, som rystede vores hus. Vi hørte også geværskud bagefter, og ambulancer hastede til området, siger personen til nyhedsbureauet AFP.

Ingen grupper har taget skylden for angrebet, der kommer efter tre måneder med relativ ro i Kabul.

I det seneste store angreb i hovedstaden i november blev mindst 12 personer dræbt, da en minivan proppet med sprængstoffer ramte ind i et køretøj.

Oprørsbevægelsen Taliban har gennem årene stået bag en lang række angreb overalt i Afghanistan.

Men Taliban har ifølge AFP holdt igen med angreb i Kabul for ikke at forstyrre muligheden for at indgå en fredsaftale med USA.

/ritzau/