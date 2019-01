En 21-årig mand overgiver sig til indsatsstyrke efter at have dræbt fem mennesker i en bank i Florida.

En bevæbnet mand har onsdag skudt og dræbt fem personer i en bank i Sebring i Florida.

Det rapporterer amerikanske medier. Den formodede drabsmand, der er identificeret som en 21-årig mand, har overgivet sig til politiet.

Ifølge politiet kontaktede manden selv myndighederne og informerede om skyderiet i en filial af banken Suntrust. En indsatsstyrke blev sendt til stedet, hvorefter den bevæbnede mand overgav sig. Han er nu i politiets varetægt.

Politiet har ikke oplyst noget om et muligt motiv.

- I dag har været en tragisk dag for vores lokalsamfund. Vi har lidt et betydeligt tab som følge af en meningsløs forbrydelse, siger Sebrings politichef, Karl Hoglund, på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er ikke frigivet oplysninger om de fem drabsofre. Det er uvist, om der er sårede personer i forbindelse med skyderiet, der fandt sted lige efter middagstid lokal tid.

Der bor omkring 10.000 mennesker i Sebring. Byen ligger cirka 150 kilometer syd for Orlando.

/ritzau/