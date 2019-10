Shoppingcenter er evakueret efter knivstikkeri. Centeret er blevet evakueret efter hændelsen.

Politiet i Manchester siger, at fem personer behandles efter et knivstikkeri i et shoppingcenter. Centeret er blevet evakueret efter hændelsen. Det rapporterer BBC.

- Shoppingcenteret Arndsdale i Manchester er evakueret fredag efter rapporter om knivstikkerier, rapporterer BBC.

Ifølge politiet er en mand i 40'erne blevet anholdt efter hændelsen.

Politiet modtog anmeldelsen om knivstikkeriet lidt før klokken 11.30.

/ritzau/