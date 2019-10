Et fragtfly forsvandt pludselig fra radarbillederne, da det fredag morgen fløj hen over det vestlige Ukraine.

Noget tyder på, at det af uvisse årsager løb tør for brændstof - hvorefter en nødlanding endte helt katastrofalt.

Det skriver BBC.

Fragtflyet - der var af typen Antonov-12 og var på vej fra Spanien mod Tyrkiet - løb tør for brændstof, kort før det nåede frem til lufthavnen i den ukrainske by Lviv, hvor det var meningen, at det skulle mellemlande for at tanke op, før det skulle fortsætte videre mod Istanbul.

I alt var der syv besætningsmedlemmer om bord på flyet - og derudover en person, der passede på det, der blev fragtet på flyet.

Mindst fem personer meldes at have mistet livet.

Flyet forsvandt fra radarbillederne klokken 07:10 fredag morgen, mens det var ved at nærme sig lufthavnen.

Besætningen forsøgte tilsyneladende at nødlande, men det lykkedes ikke - og flyet blev fundet nedstyrtet halvanden kilometer fra landingsbanen.