Ifølge det israelske fængselsvæsen er 30 palæstinensiske fanger blevet løsladt natten til torsdag.

Ti israelske og fire thailandske gidsler er blevet frigivet og er bragt til Israel.

Det oplyser både det israelske militær og Hamas sent onsdag aften.

Der er tale om fem mindreårige og fem kvinder, oplyser Majed al-Ansari, talsmand for Qatars udenrigsministerium, på X.

Heraf har fem dobbelt statsborgerskab. Der er tale om en fra Holland, tre fra Tyskland og en fra USA.

Omkring klokken 01 natten til torsdag oplyser det israelske fængselsvæsen, at det har løsladt 30 palæstinensere fra israelske fængsler.

Det sker som et led i aftalen om midlertidig våbenhvile i konflikten mellem Israel og Hamas. Det er den sjette af denne type udvekslinger, siden en midlertidig våbenhvile begyndte fredag i sidste uge.

Palæstinenserne er ifølge Israel blevet løsladt fra fængsler i Israel, Vestbredden, der er besat af Israel, og Jerusalem.

Hamas har ikke bekræftet oplysningerne fra Israel om frigivelse af palæstinensiske fanger.

Den midlertidige våbenhvile står til at udløbe tidligt torsdag, efter at den tirsdag morgen blev forlænget med yderligere to dage. Våbenhvilen har tilladt, at et større antal gidsler er blevet frigivet til gengæld for frigivelse af endnu flere palæstinensere i israelske fængsler.

En talsmand for Hamas, Osama Hamdan, siger ifølge mediet Times of Israel, at parterne onsdag aften endnu ikke er enige om betingelserne for en fortsat våbenhvile.

- Bestræbelserne på at forlænge våbenhvilen har endnu ikke båret frugt. Og hvad angår de tilbud, som er givet til os for at forlænge våbenhvilen, så finder vi dem ikke værd at studere nærmere, siger han fra sit opholdssted i Libanon.

Det er uklart, om frigivelsen af de 14 gidsler og 30 fanger betyder, at våbenhvilen vil blive forlænget yderligere.

Separat har Hamas onsdag frigivet to israelere med russisk baggrund. Det oplyser Israels hær.

Talsmanden for den israelske hær oplyste onsdag aften - inden nyheden om at nye gidsler er på vej til Israel - at der var 159 gidsler tilbage i Gaza.

De 159 personer blev 7. oktober overmandet af militsfolk fra Hamas, der brød grænsehegn ned og angreb mål i det sydlige Israel. Samtidig affyrede Hamas flere tusinde raketter mod Israel.

Ved angrebet blev cirka 1200 personer i Israel dræbt. Over 240 blev taget som gidsler.

Hamas oplyste tidligere onsdag, at et ti måneder gammelt israelsk barn, en bror og moren, som har været gidsler i Gaza, er blevet dræbt under et tidligere israelsk angreb på enklaven.

Israels hær siger, at den undersøger sagen, men kan foreløbig ikke bekræfte oplysningen. Det skriver nyhedsmediet Times of Israel.

/ritzau/Reuters