Fem personer har mistet livet, efter to fly kolliderede over den franske by Loches.

Det skriver flere medier, herunder Daily Star.

Et ultralet fly ramte et turistfly lørdag eftermiddag. Flyene styrtede begge ned, efter de kolliderede med hinanden.

Det ene fly landede i et hegn ved et hus, mens det andet landede et ubeboet område.

La circulation est coupée avenue Aristide Briand à Loches, après la collision crash entre un ULM et un avion de tourisme. 5 personnes seraient décédées dans l’accident. pic.twitter.com/gCVwnGDVqD — NRLoches (@NR_Loches) October 10, 2020

Tre personer ombord på turistflyet døde, mens de to andre var ombord på ultraletflyet.

Efterfølgende var der kæmpe opbrud af politi- og brandfolk på stedet.

Ingen personer på landjorden kom til skade ved ulykken.

Myndighederne skal nu undersøge, hvad der kan være årsagen til kollisionen.