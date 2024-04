I England ser man et stigende antal tilfælde af den smitsomme sygdom mæslinger. London er nærmest blevet et hotspot.

Og det går ud over alle aldre og køn, skriver Sky News, der har talt med et forældrepar, som lige pludselig stod midt i en svær prøvelse, hvor deres baby blev meget, meget syg.

Den kun fem måneder gamle Margot blev bragt til hospitalet med 'uhyggelige' mæslingesymptomer, hvor hun havde brug for en ernæringssonde og hjælp til at trække vejret efter at have fået diagnosen.

England står over for en nødsituation med mæslinger med 86 bekræftede tilfælde i England i løbet af den seneste uge, ifølge UK Health Security Agency (UKHSA).

Det bringer det samlede antal mæslingetilfælde registreret indtil videre i år til næsten 900 – en kraftig stigning fra 368 tilfælde i hele 2023.

Omkring to tredjedele af de ramte er under ti år.

Sundhedsarbejdere siger, at det nuværende udbrud, som startede i West Midlands sidste år, nu har spredt sig til alle regioner i landet.

»Det er virkelig skræmmende, fordi jeg holdt min lille baby, hun kæmpede for at trække vejret, og hun så forfærdelig ud,« fortæller Margots mor, Georgia House til Sky News.

Margots mor, Georgia House Foto: Privat Vis mere Margots mor, Georgia House Foto: Privat

»Hun havde udslæt på maven, bag nakken og gik op i hovedet.«

Da Margot er yngre end 12 måneder gammel, var hun ikke berettiget til mæslinger-, fåresyge- og røde hunde-vaccinen og endte tilbage på hospitalet og havde brug for hjælp til at trække vejret og spise.

De vigtigste symptomer på mæslinger er høj feber, ømme og røde rindende øjne, hoste, nysen og udslæt, der normalt opstår efter de første symptomer.

Konsulentepidemiologen, Dr. Vanessa Saliba opfordrer alle forældre til at tjekke deres børns vaccinationsbøger.

»Forældre bør tjekke deres barns røde bog (vaccinationsbog, red.) nu for at sikre, at børn er opdateret med MFR og andre rutinevacciner. Hvis du er usikker, så kontakt din praktiserende læge for at tjekke.«

Lægerne siger, at Margot vil komme sig helt, men hendes forældre Georgia og James opfordrer alle, der kan være bagud med deres vaccinationer, om at få deres stik.