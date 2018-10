Krybskytter i Sydafrika har brudt ind i en dyrefarm og dræbt fem løver. Drabene betegnes som brutale, da de har hakket poterne og ansigtet af en af løverne.

Manageren af Akwaaba Predator Park i Limpopo, Bronwyn Moss, siger at hun fandt de fem løver, efter at sikkerhedsvagterne havde skræmt krybskytterne væk.

Ifølge hende var der 'en masse blod i et af burene, og jeg så, at løvens hoved og den to forreste fødder var hugget af'. Det skriver Newsweek.

Den mishandlede løve hed Mufasa, navngivet efter faderen i Disneys 'Løvernes Konge'.

Dyrepasserne mistænker, at alle fem løver blev forgiftet på samme tid. Men krybskytterne blev forstyrret, før de kunne nå de øvrige fire.

»Vi er sønderknust over, at dette kunne ske, bogstaveligt talt på vores dørtrin. Og at vore dyr blev dræbt for ingenting. Krybskytterne myrder fem løver og får kun dele med fra den ene. Hvilket spild af liv,« siger hun.

De ansatte tror, at krybskytterne planlagde at mishandle alle fem løver, og bruge deres kropsdele til traditionel medicin.

Der er nemlig sket et næsten identisk angreb for tre måneder siden, hvor seks løver blev forgiftet.

Akwaaba er en vildtfarm på 72 hektarer for dyr, der er blevet forladt eller mishandlet.

Billederne af de fem forgiftede løver er lagt på parkens Facebook-side og der er udlovet en dusør, for at fange krybskytterne.