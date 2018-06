16 redningshold med i alt 150 personer fra brandvæsen, hjemmeværn og forsvar kæmper mod skovbrand.

København. Fem helikoptere er indsat i et slukningsarbejde under en skovbrand ved Sala i Västmanland nordvest for Stockholm i Sverige, hvor mindst 25 personer er evakueret, skriver nyhedsbureauet TT.

Branden brød ud ved Rörbo uden for Sala. Redningstjenesterne blev alarmeret om branden mandag eftermiddag.

16 redningshold med i alt 150 personer fra brandvæsen, hjemmeværn og forsvar var tirsdag tilkaldt for at bekæmpe branden, som er omringet i et område på omkring 1,5 kvadratkilometer.

Men branden er ikke under kontrol, og der meldes om stærk vind i området, skriver TT.

- Vi holder de linjer, som var planlagt, men branden er ikke under kontrol, siger Robin Haglund fra Stockholms brandvæsen.

Området, der brænder, var også i brand i 2014, da en enorm skovbrand medførte evakueringer af omkring 1000 personer.

Den kraftige røg dengang medførte, at alarmtjenesterne i Norge fik opkald fra folk i Nordland og Trøndelag, som troede, at det brændte i nærheden.

Også i Norge har der i den seneste tig været flere skovbrande - blandt andet i Skien i Telemark og i Ombo i Rogaland.

Der er for tiden grill- og bålforbud mange steder i Norge og Sverige, og myndighederne har indført en række andre restriktioner for at undgå skovbrande.

Maj var den varmeste måned i Sverige nogensinde, og den havde flere soltimer end nogensinde tidligere. I Helsingborg blev en 25 år gammel rekord med højeste gennemsnitstemperatur slået.

Gennemsnitstemperaturen lå på 15,5 grader mod rekorden på 14,4 fra maj 1993.

I Norge er den højeste temperatur i maj nogensinde blevet målt i Etne i Hordaland torsdag i sidste uge.

/ritzau/TT