En guide er fundet død, og fem franske turister er savnet efter en snescooter-ulykke i Quebec, Canada.

Gruppen røg gennem isen på søen Lac-Saint-Jean tirsdag aften lokal tid.

Det skriver Reuters, der henviser til det lokale politi.

Yderligere tre turister var med på turen. Disse bliver nu behandlet for chok på et hospital i Alma.

Guiden, som var en mand i 40'erne, blev efter ulykken hevet op af vandet af beredskabet.

Han døde onsdag morgen af sine kvæstelser.

Ifølge Reuters er Lac-Saint-Jean-området et populært turiststed om vinteren, men statistikken fortæller også, at det ikke er en ufarlig tur at tage på.

Mellem 2010 og 2019 har 20 mennesker mistet livet i netop snescooter-ulykker. Heriblandt seks franskmænd.