Lørdag aften flygtede fem indsatte fra det åbne fængsel Skenäs, der ligger udenfor svenske Norrköping.

Men var der tale om en nøje planlagt flugt, som har taget flere år at stykke sammen?

Nej, det er der ikke noget, som tyder på.

»De er gået ud af en dør. Helt enkelt,« forklarer vagtchefen ved den pågældende svenske politikreds, Robert Gustafsson, til Expressen.

Den foreløbige efterforskning peger på, at de fem fanger stak af lidt før klokken 23 lørdag aften. Det var her, at personalet kontaktede politiet.

Da de kom, gennemsøgte man nærområdet i tre timer, men ingen af de fem blev fundet.

Robert Gustafsson uddyber, at det var en branddør, som de fem, i forbindelse med en kontrol på en afdeling, kunne smutte ud af. Han fortæller videre, at de fem angiveligt var påvirket af alkohol på flugttidspunktet.

Sikkerhedsanstalten Skenäs har plads til 164 indsatte, og fordi den har så lav en sikkerhedsklasse, ligger sagen ikke længere hos svensk politi, men derimod hos kriminalforsorgen.

De har indtil videre fået fingrene i en af fangerne, som blev fundet i nærområdet. De andre fire er efterlyst.

Man skal dog ikke gå rundt og frygte, at det er hårdkogte kriminelle, som er på fri fod.

»Det er ikke mennesker, der kan udgøre nogen fare for offentligheden,« oplyser Monica Bergström fra kriminalforsorgens presseafdeling.

Man ønsker dog ikke at oplyse, hvad de flygtede fanger sidder fængslet for.