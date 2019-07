Houthi-oprørerne, som kæmper i nabolandet Yemen, har den seneste tid optrappet angrebene mod Saudi-Arabien.

Fem personer er tirsdag blevet såret i et droneangreb mod lufthavnen i Abha i det sydlige Saudi-Arabien.

Det skriver det statsejede saudiske medie Al-Arabiya ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er natten til mandag dansk tid endnu ingen oplysninger om de såredes tilstand. Det er ligeledes ikke oplyst, hvorvidt der er tale om civile ofre.

Den saudiskledede koalition i Yemen bekræfter oplysningen om angrebet, men giver ikke yderligere detaljer.

Angrebet er begået af houthi-oprørerne i Yemen, som er allieret med Iran.

En talsmand for houthi-oprørerne oplyser på deres egen tv-kanal, Al-Masirah Tv, at oprørsgruppen har gennemført en "større operation" mod lufthavnen i Abha.

Ifølge det saudiarabiske nyhedsbureau er flytrafikken natten til mandag dansk tid blevet genoptaget efter angrebet.

Houthi-oprørerne har optrappet angrebene mod Saudi-Arabien den seneste tid.

I sidste måned døde en syrisk statsborger, efter at være blevet såret under et droneangreb mod lufthavnen i Abha, som houthi-oprørerne tog ansvaret for.

Derudover blev syv personer såret under angrebet.

/ritzau/