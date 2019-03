Bare en uge efter den værste industriulykke i landets historie dør fem i ny eksplosion i det østlige Kina.

En eksplosion på en fabrik i byen Qingzhou i det østlige Kina har tidligt lørdag dansk tid dræbt fem arbejdere.

Det siger lokale myndigheder i Shandong-provinsen, hvor fabrikken ligger, i en udtalelse, skriver nyhedsbureauet AFP.

Eksplosionen skulle angiveligt være sket i en del af fabrikken, der bearbejder perlit, der blandt andet bruges til produktion af stålwire.

Alle ofrene var inde i fabriksbygningen, da eksplosionen fandt sted.

- Årsagen til ulykken menes at være et læk af naturgas, men sagen efterforskes stadig, siger de lokale myndigheder.

Det tilføjes, at en ledende medarbejder i virksomheden, der driver fabrikken, er blevet tilbageholdt.

Ulykken kommer blot en uge efter det, der af statslige kinesiske medier er blevet kaldt en af de værste industriulykker i Kinas historie.

Her omkom 78 personer som følge af en eksplosion på en pesticidfabrik.

Eksplosionen var så kraftig, at der på samme tid blev registreret et jordskælv med en beregnet størrelse på 2,2 i den nærliggende by Lianyungang.

/ritzau/