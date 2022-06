Lyt til artiklen

Det har været en langsom og pinefuld død, der ramte de fem elefanter, som forleden blev fundet som døde i et synkehul midt ude i skoven.

Kroppene er næsten helt nedbrudt, for de havde været døde i mindst to måneder, da de bliver fundet.

Området er et tidligere minedistrikt, og synkehuller er almindelige her i Thong Pha Phum-distriktet i provinsen Kanchanaburi. Det skriver Bangkok Post.

Direktøren for det beskyttede områdes regionale kontor 3, Anan Phophan, siger, at opdagelsen blev gjort af beboere i området.

En myndighedsperson fra nationalparken betragter ligene af de fem elefanter i synkehullet. Foto: Nationalparken Vis mere En myndighedsperson fra nationalparken betragter ligene af de fem elefanter i synkehullet. Foto: Nationalparken

De var ude for at samle produkter fra skoven, da de opdagede ligene af de fem elefanter.

Myndigheder fra den nærliggende nationalpark tog straks af sted for at undersøge sagen nærmere.

De fandt de rådnede, næsten skeletagtige dele af de fem elefanter. Det var to voksne, en 'teenager' og to kalve.

Dyrene er formentlig døde for mindst to måneder siden, og deres køn var ikke til at bestemme.

Jorden synker mange steder, for området er et gammelt mineområde. Der er adskillige synkehuller i området.

Synkehullerne udgør en alvorlig fare for både dyr og mennesker.

Derfor er de lokale ledere blevet instrueret om, at der skal sættes skilte op. Skilte der oplyser om faren.