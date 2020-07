Mænd stormede lørdag morgen kirke i Sydafrika. Fem blev dræbt, og flere blev taget som gidsler.

Fem personer blev dræbt under et angreb på en kirke vest for Johannesburg, Sydafrikas største by, lørdag morgen.

Det oplyser landets politi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Under angrebet blev adskillige personer i kirken taget som gidsler, men de blev senere sat fri.

Politiet har i forbindelse med hændelsen anholdt omkring 40 personer og beslaglagt 40 skydevåben, herunder rifler, haglgevær og håndvåben.

Øjenvidner oplyser ifølge det britiske medie BBC, at mændene, som stormede kirken, er del af en udbrydergruppe.

Kirkens lederskab skal have været genstand for interne magtkampe mellem forskellige grupperinger, siden dens tidligere leder døde i 2016.

- Der var total forvirring, så vi har anholdt alle, som vi har grundlag for at tro er mistænkte. Vi har travlt med at afhøre dem og finde ud af, hvad præcis motivet var, siger talsmand for politiet Vishnu Naidoo ifølge Reuters.

Han oplyser ifølge BBC, at fire personer blev fundet skudt og brændt ihjel i biler. Den sidste dræbte var en sikkerhedsvagt, som menes at have reageret på hændelsen. Sikkerhedsvagten blev også skudt.

Kirken, International Pentecost Holiness Church, menes at have tre millioner medlemmer i Sydafrika.

/ritzau/