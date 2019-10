Protester mange steder i Irak er rettet mod regering efter stigende arbejdsløshed og faldende levestandard.

Mindst fem mennesker er blevet dræbt, og over 200 er blevet såret, under voldsomme regeringsfjendtlige protester mange steder i Irak i de seneste døgn.

Onsdag aften skød elitesoldater fra Iraks antiterrorstyrke med skarpt mod demonstranter, der ville bryde ind i Bagdads lufthavn.

Demonstranternes vrede er rettet mod premierminister Adel Abdul Mahdis et år gamle regering. Den beskyldes for at være korrupt og ineffektiv, efter at arbejdsløsheden er taget til, og mange offentlige ydelser er blevet forringet.

En række bydele i Bagdad er blevet rystet af uro og gadekampe mellem politi og demonstranter. Politiet har afspærret byens ikoniske Tahrir-plads, som demonstranter har forsøgt at gøre til et centrum for deres protester.

Et stort antal soldater er blevet placeret ved Den Grønne Zone, hvor regeringsbygninger og ambassader ligger. Den Grønne Zone har været utilgængelig for de fleste irakere siden den amerikanskledede invasion af landet i 2003.

