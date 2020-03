Fem tjekkere var chanceløse mod en lavine på bjerget Dachstein i Østrig, oplyser lokalt politi.

Fem tjekkiske klatrere er søndag omkommet, da de blev fanget i en lavine på det østrigske bjerg Hoher Dachstein. Det oplyser lokalt politi.

De fem tjekkere var i gang med at bestige en del af bjerget, da en lavine blev udløst og tog dem med sig.

Ifølge myndighederne var redningspersonale fortsat på arbejde søndag omkring middag. Seks helikoptere og redningspersonale fortsatte med at lede på Hoher Dachstein efter overlevende eller omkomne fra lavinen.

Dachstein er ikke uden forhistorie for voldsomme laviner. I januar måtte de 60 indbyggere i landsbyen Ramsau am Dachstein tage benene på nakken og flygte, da en voldsom lavine rullede ind over byen.

Det resulterede i store skader på byen, men ingen kom noget til.

/ritzau/AFP