Videooptagelser fra cockpittet i en helikopter viser de sidste øjeblikke, før den med seks passagerer styrter ned i en flod i New York City.

Den 26-årige fotograf Trevor Cadigan og fire medpassagerer endte deres liv i et voldsomt helikopterstyrt i East River i New York City søndag. Under styrtet var det kun piloten, der overlevede.

Få minutter før den fatale ulykke filmede Trevor Cadigan en video fra cockpittet, som han lige nåede at lægge på Instagram, hvor man blandt andet ser en passager give thumps up.

Se videoen her:

I videoen ser man, hvordan helikopteren bevæger sig ud mod solnedgangen og East River, hvor den altså ender i vandet.

Ud over Trevor Cadigan døde også 30-årige Tristan Hill, 34-årige Daniel Thompson, 26-årige Brian McDaniel og 29-årige Carla Vallejos-Blanco.