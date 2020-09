Obduktion på fem børn viser tegn på kvælning og bedøvelse. Den 27-årige mor forsøgte selvmord.

En obduktion viser, at de fem børn, der er fundet døde i en lejlighed i den tyske by Solingen, formentlig blev kvalt.

Inden kan de være blevet bedøvet, oplyser anklagemyndigheden.

Den 27-årige mor, der efterfølgende forsøgte at begå selvmord, kræves fængslet af anklageren.

Hun er under mistanke for at have taget livet af børnene.

Politiet bekræftede torsdag, at man havde fundet de fem børn i en lejlighed i et boligkompleks i Solingen.

De fem børn var tre piger på to, tre og fire år og to drenge på seks og otte år.

Moren forsøgte at begå selvmord ved at kaste sig ud foran et tog i Düsseldorf cirka 35 kilometer fra Solingen.

Et sjette barn, en 11-årig dreng, overlevede. Han blev passet af kvindens familie, og han var i skole, da hans søskende døde.

Det var børnenes bedstemor, som alarmerede politiet, efter hun kort tid forinden havde været i kontakt med datteren.

Datteren skal have fortalt sin mor, at hun "ikke kunne klare mere", efter hendes ægteskab var gået i opløsning.

Det var kvindens tredje ægteskab, og parret blev skilt for et år siden. Manden var far til fire af de seks børn.

