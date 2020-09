Et uhyggeligt fund er blevet gjort i den vesttyske by Solingen.

Det skriver tyske medier som Bild, nyhedsbureauet DPA og Solinger Tageblatt.

Der er tale om fem døde børn, som er blevet fundet i en lejlighed torsdag morgen på Hasselstrasse i byen, bekræfter politiet over for medierne.

Solingen ligger ikke langt fra Köln i den vestlige del af landet.



Ifølge Solinger Tageblatt er politiet massivt på stedet torsdag eftermiddag.

På Bilds onlinemedie kan man se et billede af tre ambulancer, der er parkeret uden for et lejlighedskompleks.

Det fremgår ikke af politiets oplysninger, hvem der fandt de døde børn.

Politiet kan heller ikke på nuværende tidspunkt oplyse noget om dødsårsagen, eller hvorvidt der er mistænkte i sagen.

Bild skriver dog, at der er tale om børn i alderen 1, 2, 3, 6 og 8 år.

Ifølge det tyske medie var det børnenes bedstemor, der slog alarm og ringede til politiet.

