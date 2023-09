Fem medarbejdere ved et luksuriøst resort på Bali er blevet dræbt i en tragisk ulykke.

Politiet undersøger nu, hvorfor det fik så grueligt galt.

Ifølge The Guardian var ofrene mellem 19 og 24 år.

De befandt sig i fredags alle i en elevator på vej op mod Ayuterra Resort, der ligger på en bjergside i Udbud-distriktet, da den pludselig styrtede 100 meter ned.

Politichef i Ubud-regionen, Made Uder, fortæller, hvad der skete.

»Stålkablet var ikke stærkt nok til at bære vægten – den var ret tung – og nødbremsen virkede ikke, så elevatoren røg ned med stor fart,« siger han:

»Derfor døde de fem personer, der befandt sig i den.«

Elevatoren var af glas og kørte op og ned af en skråning med en hældning på 35 grader.

En kok på hotellet har fortalt, at han i forbindelse med ulykken hørte nogle høje skrig efterfulgt af et højt brag.

Ifølge myndighederne var elevatoren blevet sikkerhedsgodkendt i november sidste år.

Lokale medier skriver, at ejeren af hotellet har lovet at betale alle begravelsesomkostninger for ofrene – på betingelse af, at de efterladte ikke lægger sag an.