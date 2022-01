Det er tilsyneladende stadig et modefænomen i USA. At kapre en bil, gerne midt på dagen, og bruge skarpladte våben til at få ejeren til at aflevere bilnøglerne.

Senest gik det ud over kongresmedlemmet Mary Gay Scanlon, som blev offer for en bilkapring i hjembyen Philadelphia.

Demokraten blev stoppet af to bevæbnede mænd, mens hun var på vej hen til sin bil. Det skriver Sky News.

Forbryderne var mellem 20 og 30 år gamle, og de gik hen imod Scanlon, mens de forlangte at få nøglerne til hendes bil.

Kongresmedlemmet Mary Gay Scanlon fra Demokraterne. Foto: CHIP SOMODEVILLA Vis mere Kongresmedlemmet Mary Gay Scanlon fra Demokraterne. Foto: CHIP SOMODEVILLA

En af mændene kørte bort i hendes bil, mens den anden steg ind i forbrydernes bil, og begge biler kørte bort.

Mary Gay Scanlon kom ikke fysisk til skade ved hændelsen.

Delawares politi fik fanget fem mistænkte og tog dem med på stationen, efter at de blev fundet i Scanlons bil.

Flere af Scanlons personlige og arbejdsrelaterede ting blev fundet i den stjålne bil.

Mary Gay Scanlon. Foto: Patrick Semansky Vis mere Mary Gay Scanlon. Foto: Patrick Semansky

Scanlon havde været sammen andre kongresmedlemmer for at diskutere udviklingsplaner for den park, de mødtes i, oplyser The Philadelphia Inquirer.

I en kort udtalelse, der blev postet på Twitter, takkede den 62-årige Mary Gay Scanlon, som har siddet i House of Repræsentatives siden november 2018, politiet for 'den hurtige respons'.

'Jeg er glad for, at kongreskvinden Scanlon ikke kom fysisk til skade, og mine tanker er hos hende under denne svære tid,' siger politikommissæren for Philadelphia, Danielle Outlaw.

Bilkapringen i Philadelphia kommer, kun 24 timer efter en anden amerikansk lovgiver fik sin bil kapret af bevæbnede mænd i en forstad til Chicago. Det skriver BBC.

Senatoren for Illinois, Kimberly Lightford, der også er demokrat, fik sammen med sin mand stjålet parrets Mercedes SUV af bevæbnede mænd tirsdag nat.