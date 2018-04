Den femårige australske pige Chloe Hoson endte i 2003 sit liv med to plasticposer om hovedet i en å. Nu fortæller den dræbte piges mor, hvordan hun bebrejder sig selv for det, der skete.

Det skriver blandt andet Dailymail og australske News.

Chloe Hosons mor, Karina Beharrell, husker tydeligt den dag, da hendes lille datter blev revet fra hende. Hun bebrejder sig selv, at det kunne gå så galt. Kort før drabet forsøgte datteren nemlig at få hendes opmærksomhed.

»Jeg var i gang med at rydde op og bad hende om at lade mig være i fred og gå ud at lege alene. Hvis jeg nu bare lige havde hørt, hvad hun spurgte mig om, så havde jeg sagt nej. Jeg tænker ofte på, om hun græd over det? Om hun overhovedet fik chancen for at græde over det,« siger Karina Beharrell, der ønsker, at hun aldrig havde ladet hendes datter gå ud uden opsyn.

Drabet på hendes datter har gjort, at hun i dag lider af agorafobi, en frygt for at gå udendørs og på menneskefyldte steder. Udover at leve med sin sygdom må Karina Beharrell nu også leve med, at hendes datters morder nu har fået en ny dom, der giver ham mulighed for at tilbringe tid i det fri med sin mor.

Manden bag drabet, Tim Kosowic, erkendte selv sin forbrydelse og blev kort efter indlagt på psykiatrisk afdeling. Men nu har han fået en ny dom. Fremover skal hans mor stå for dele af behandlingen.

I 2005 frikendte den australske højesteret Tim Kosowic for mord, men indlagde ham på et psykiatrisk hospital med mulighed for - uden opsyn - at tilbringe tid og leve med sin mor. Retten mente ikke, at han kunne kendes skyldig i mord grundet sin psykiske lidelse.

Nu bor Tim Kosowic hos sin mor i country Victoria i Australien og tager blandt andet med hende ud på indkøbsture. Hans mor fortæller, at hun med sin søn ved sin side er sikker på, at tingene er under kontrol. Hun har fået særlige telefonnumre, hun kan tinge til, hvis Tim Kosowic bliver voldelig igen.

»Hvis jeg ikke kan få fat i min telefon, så slår jeg ham selv ned,« siger moren Colleen Kosowicz ifølge 7News og fortæller, at hun er ked af det på Chloe Hosons families vegne.

Tim Kosowic indrømmede, at han havde kvalt Chloe Hosons med hænderne. Men da hun ikke døde af det, havde han slæbt hende med ind i sin campingvogn, hvor han havde kvalt hende med to plasticposer.

Tim Kosowic gik amok, fordi Chloe Hoson ville lege med hans kat. Da hun gjorde det, kom hun til at vælte en skål med hans cannabis, og det gav ham ifølge mediet et anfald af skizofreni.

»Hun skubbede mit cannabis på jorden, og jeg tabte besindelsen. Så fik jeg blackout, og det næste, jeg husker, er at jeg kvæler hende i mit soveværelse,« sagde morderen selv dengang ifølge mediet.

Herunder fortæller Chloe Hosons mor om sin datter: