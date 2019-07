Trods massiv eftersøgning er det aldrig lykkedes at finde det store Malaysian Airways-fly med navnet MH370.

Men en mand påstår nu, at han formentlig har fundet flere dele fra passagerer på flyet.

Det er Blaine Gibson der, siden flyet forsvandt, har brugt alle sine kræfter på at finde frem til flyet og de 239 passagerer.

Og ifølge The Mirror kan han nu have fundet nogle store spor.

Den tidligere advokat søger nemlig efter vragdele og andre ting på de strande rundt omkring den rute, hvor flyet har fløjet.

Det giver et kæmpe areal, men hans første eftersøgning på strandene i Madagaskar har tilsyneladende givet pote.

Her har han fundet nogle rygsække og tasker, som alle var tomme.

Men vigtigst af alt så fandt han en baseball-kasket med en krøllet note.

ARKIVFOTO Folk har siden flyet styrtede ned ledt efter dele på strande. Foto: RICHARD BOUHET

Ifølge Express giver teksten dog ikke et noget helt vildt opklarende.

'Til hvem det måtte vedrøre. Min kære ven, mød mig i gæstehuset senere.'

Ingen ved, hvem beskeden er fra, og hvem brevet er til.

Det er ikke blevet modtaget med åbne arme, at Blaine Gibson er gået på jagt efter ting fra MH370. Han har modtaget dødstrusler.

»En besked sagde, at hvis han ikke stoppede med at lede efter vragrester, ville han forlade Madagaskar i en kiste,« skriver den tidligere pilot William Langewiesche på The Atlantic.

Derfor ønsker Blaine Gibson aldrig at oplyse, hvor han opholder sig, og han skifter også ofte simkort for at undgå at blive fundet.

Man har fundet en tredjedel af vragdelene fra flyet, siden det styrtet, men det er ikke lykkedes at finde selve flyet endnu.

Flyet forsvandt den 8. marts 2014.