De sad halvvejs op – side om side ved deres indendørs svømmebassin.

Fuldt påklædte, men begge med bælter bundet om halsen og klynget fast til bassinets gelænder.

Kvalt.

En ejendomsmægler, der skulle vise deres luksushjem frem for mulige købere, fandt en decemberdag i 2017 ligene af ægteparret Barry og Honey Sherman.

Den 75-årige canadiske erhvervsmand og hans 70-årige hustru var blandt Canadas rigeste, og deres død er stadig et mysterium.

15. december var det fem år siden, at ægteparret blev fundet myrdet, og det har fået sønnen Jonathon Sherman til at forhøje den oprindelige dusør i sagen fra 10 til 35 millioner canadiske dollar. Det svarer til knap 180 millioner kroner.

»I denne uge er det fem år siden, mine forældre blev myrdet i deres hjem. Hver eneste dag siden da har været et mareridt. Jeg er blevet overvældet med smerte, tab og sorg, og disse følelser bliver konstant forværret,« siger han i en udtalelse til Canadas CBC News, hvor han også annoncerer, at dusøren bliver sat op.

Hverken sønnen eller hans søskende får fred, før gerningsmanden eller -mændene er pågrebet, understreger han.

»Der vil ikke komme en afslutning, før de ansvarlige for denne onde handling bliver stillet til regnskab. Jeg håber, jeg en dag kommer til at betale disse penge (dusøren, red.), for det vil endelig kunne give plads til heling.«

Umiddelbart efter drabene var det politiets teori, at ægteparret havde begået selvmord.

Det rystede de efterladte børn, og ved deres begravelse – hvor den canadiske premierminister Justin Trudeau var blandt deltagerne – holdt sønnen er tårevædet tale, hvor han afviste enhver tale om selvmord:

»Vores forældre svigtede aldrig nogen. De blev taget fra os.«

Senere konkluderede politiet da også på baggrund af undersøgelser, at parret var blevet myrdet.

Her fem år efter, er der stadig ingen afgørende spor i sagen.

Barry Sherman byggede sin formue gennem medicinalvirksomheden Apotex.

Gennem årene lagde han flere gange sag an, og så sent som få dage før sin død mente han, at nogen havde forsøgt at bedrage ham og havde planer om at hive dem i retten.

Parret var kendt for at donere store beløb til velgørenhed.

Politiet mener da også, at motivet til drabene er økonomisk motiverede.