For 24 år siden, kort tid efter hans datter blev født, fik Felix Gretarsson et elektrocut på sit arbejde som elektriker. Ulykken kostede ham begge hans arme.

Men efter fem års venten på den rigtige donor er islændingen nu blevet den første i verden, der har modtaget en dobbeltarmtransplantation.

»Jeg har følelser i hver finger, i hånden,« sagde Gretarsson fredag, da han og konnen, Silvia, medvirkede i tv-programmet 'Good Morning Britain'.

50-årige Felix Gretarsson, der er født i Reykjavik, har overgået enhver medicinsk forventning efter sin operation. Han kan både gå tur med sin hund, børste tænder og give highfives. Det skriver New York Post.

Men lige siden elektrocut-ulykken skete, har vejen tilbage til livet været fyldt med bump. Det skriver islændingen selv på sin egen hjemmeside.

Lægerne forsøgte at beholde så meget som muligt af Felix Gretarssons arme, men på grund af kroniske infektioner måtte han gennemgå snesevis af operationer.

Først 11 måneder senere lykkedes det at stoppe infektionen. Og små stumper var det, der var tilbage af hans arme: Cirka ti centimer af hans højre og mindre end fem af den venstre.

Listen over skader som konsekvens af ulykken er dog længere. Også Gretarssons rygsølje blev brækket tre steder, hans halsled brækkede, alle hans ribben var løse, og ti ryghvirvler skulles rettes op.

Felix' lever blev også beskadiget, og han måtte gennemgå to levertransplantationer.

Men hvor der er vilje, er der som bekendt vej. Felix Gretarsson besluttede sig for, at han ville gennemgå en dobbeltarmtransplantation – som den første i verden.

Og efter han fik den nedslående melding om, at det nationale sundhedsvæsen ikke ville støtte ham i processen, fordi det var den første operation af sin slags i verden og derfor bliver betragtet som et eksperiment, besluttede Felix at tage til Frankrig for egen regning for at se, om det overhovedet var muligt at gennemføre operationen.

I mellemtiden blev en fuldarmtransplantation udført i Tyskland med succes, og det gav ham håb.

Efter fem års venten på den rigtige donor modtog Gretarsson den omstændige 15-timers operation i Frankrig i 2021.

Og selvom han nu både kan gå med sin hund, børste tænder og kramme sin datter og børnebørn, er hans liv »en igangværende proces«, fortæller han:

»Det er ikke fuldt udviklet. Jeg fejede rundt i poolen den anden dag, og jeg var ikke klar over, hvornår jeg fik vabler, før jeg så blodet,« fortalte Felix til 'Good Morning Britain'.

»Nerverne er forbundet et sted under kravebenet, og nerverne vokser inde i disse rør, så de forbinder mine rør med donorens rør og nerven inde i donorens arm; de forsvinder med tiden – og så begynder mine at vokse derinde,« forklarede han om den komplicerede proces.