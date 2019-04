Den amerikanske skuespillerinde og 'Desperate Husmødre'-stjerne, Felicity Huffman er én af ialt 13 anklagede i den såkaldte 'Versity Blues' college-skandale, der netop har erkendt sin skyld og efterfølgende har indgået forlig med anklagemyndigheden.

Den 56-årige filmstjerne, der blev nomineret til en Oscar-pris for sin rolle i filmen 'Transamerica', har indrømmet, at hun bestak en kriminel mellemmand med det, der svarer til 80.000 kroner, for at få sin datter optaget på ét af USAs fineste universiteter, University of Southern California.

»Jeg skammer mig over den smerte, jeg har forvoldt min datter, min familie, mine venner, mine kolleger og hele uddannelsessystemet. Jeg ønsker at undskylde over for de elever, der hver dag arbjder hårdt for at blive optaget på college og over for deres forældre, der hver dag ofrer sig for deres børn og gør dette på ærlig vis.«

Via den såkaldte 'college-konsulent' William Singer er Felicity Huffman én af i alt 32 velhavende amerikanske forældre, der er sigtet for at bryde loven for at få deres børn optaget op universiteter, hvor de på lovlig vis ikke ville have en chance.

Felicity Huffman var én af de forældre, der 'kun' var anklaget for en enkelt lovovertrædelse - via en løgn havde hun således skaffet sin datter ekstra tid til den adgangsgivelsende optagelsesprøve. Bestikkelsen var desuden relativt lav (sammenlignet med andres). Derfor blev Huffman og 12 andre af de sigtede tilbudt et forlig, som de alle accepterede.

Værre ser det ud for skuespillerinden Lori Loughlin, der bedst kendt for sin rolle som 'Aunt Becky' i komedieserien 'Hænderne fulde'.

Sammen med sin mand er Loughlin sigtet for at betale det, der svare til 3,5 million for at få parrets to døtre optaget på University of Southern California. Via bestikkelse opdigtede Lori Loughlin, William Singer og diverse ansatte på universitetet en ikke-eksisterende sportskarriere for de to Loughlin-døtre, Jade og Isabella.

Lori Loughlin var således ikke blandt de 13 sigtede, der har indgået forlig. Og sammen med sin mand Mossimo Giannulli risikerer den 54-årige stjerne stadig op til flere års fængsel.