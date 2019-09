Man kan kun håbe, at den amerikanske film- og tv-stjerne Felicity Huffman ikke er overtroisk.

I dag er det således fredag 13. Og på detop denne uheldige dato skal den 56-årige skuespiller stå skoleret i retten i Boston og her modtage sin straf i forbindelse med den såkaldte 'collegeskandale'.

For godt fire måneder siden erklærede Felicity Huffman sig skyldig i bedrageri i forbindelse med datteren Sophias optagelse på University of Southern California. Og ifølge retsdokumenter, som mediet ET (Entertainment Tonight) er kommet i besiddelse af, vil straffen efter al sandsynlighed lyde som følger:

Én måneds fængsel, 12 måneders betinget fængsel, en bøde på det, der svarer til 140.000 kroner og endelig 250 timers samfundstjeneste.

Felicity Huffman og hendes mand William H. Macy. Foto: VALERIE MACON - AFP

For at få datteren optaget på det ekslusive universitet, bestak Felicity Huffman ifølge avisen Boston Globe en mellemmand. Hermed fik datteren Sophia ekstra tid til sin skriftlige optagelsesprøve. Og efterfølgende blev flere ukorrekte svar angiveligt rettet til de rigtige.

Teknisk set har Felicity Huffman som en del af forliget kun erklæret sig skyldig i at 'sende forfalskede dokumenter' (mail fraud). Og derfor bliver straffen angiveligt mildere.

Værre står det til for Hollywood-kollegaen, Lori Loughlin, der er bedst kendt for sin rolle i tv-serien 'Hænderne fulde'. Loughlin er også på listen over anklagede i collegaeskandalen.

Sammen med sin ægtemand Mossimo Giannulli er Loughlin anklaget for at betale det, der svare til hele 3,5 million kroner for at få deres døtre optaget på den samme fine uddannelsesinstitution, University of Southern California.

To af de anklagede i den såkaldte collegeskandale. Felicity Huffman(tv) og Lori Loughlin (th). Huffman har indgået forlig. Loughlin tager chancen med en retssag. Foto: LISA O'CONNOR, TOMMASO BODDI - AFP

I modsætning til Felicity Huffman, afslog Loughlin og hendes mand dog anklagemyndighedens tilbud om forlig.

De skal i starten af næste år således igennem en længere retssag. Og derfor risikerer den 55-årige skuespillerinde at tilbringe flere år bag tremmer.

Ifølge øjenvidner, der havde talt med mediet ET (Entertainment Tonight), fløj Felicity Huffman torsdag på første klasse sammen med sin ægtemand. skuespilleren William H Macy.

Macy, der bl.a. er kendt for sine roller i i filmen 'Fargo' og tv-serien 'Shameless', er ikke anklaget i forbindelse med collegeskandalen.

Felicity Huffman efter et tidligere retsmøde i Boston. Til højre er det hendes bror, Moore Huffman Jr. Foto: KATHERINE TAYLOR - Reuters

William H. Macy, der er far til Felicity Huffmans datter Sophia, har dog stået ved sin hustrus side. Og ifølge Boston Globe vil han også være tilstede, når hustruen fredag modtager sin eventuelle fængselsstraf.